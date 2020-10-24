Ali Koç: '5. yıldıza kadar 3 yıldızı kaldırabiliriz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın tarih boyunca toplam 28 şampiyonluğunun olduğunu ve bu şampiyonlukların sayılması için çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.



"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ SAYILACAK"



Sarı-lacivertli camiaya yönelik konuşan Ali Koç "28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Çok çalışıyoruz, belki dikkatinizi çekmiyor ama arka tarafta yoğun mesaimiz var. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının da dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.



"5 YILDIZA KADAR 3 YILDIZ KALKSIN"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca "Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı takarsak ne yapalım? Seneye hiç mi takmayalım? Olursa tabii, inşallah olur. Bir öneri sunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



