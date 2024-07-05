Ali Çamdalı: 'Yeni takviye yapmalıyız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı, takımın son yıllarda kaybettiği gücünü yeniden ortaya çıkarmak ve yeniden korkulan bir deplasman takımı olmak istediklerini belirtti.



Çamdalı, takımla 1. etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 2. etap kamp çalışmalarını 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kayseri'de sürdüreceklerini ifade eden Çamdalı, "Kayseri'de 2. etap çalışmalarını tamamlayıp, Slovenya'ya gideceğiz. Kayseri'de Hollanda ekiplerinden Almere City ile hazırlık maçı yapacağız." dedi.



Çamdalı, takımın Slovenya'da yapacağı 3. etap kamp çalışmalarının, hazırlık maçlarıyla geçeceğini ve 4 hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini aktardı.



Hazırlık maçlarını dişli rakiplerle yapacaklarını vurgulayan Çamdalı, "Kendi gücümüzü ve durumumuzu analiz edebilmek için iyi rakipler tercih etmek istiyoruz. Umarım o kampı da sağlıklı bir şekilde tamamlayıp lige başlarız. Oyuncular en iyi şekilde hazırlanıyor." diye konuştu.



Yeni sezona dair planlarına da değinen Çamdalı, şöyle devam etti:



"Ligin son 4 haftasında kariyerim başladı. Tabi ki bu maçlarda puan önemliydi, ama kafamdaki oyun mantalitesini de sahaya yansıtmaya çalıştım. Güçlü bir takım ve taraftarı heyecanlandıran bir oyun yaratmak istiyorum. Aynı zamanda son yıllarda kaybettiğimiz oyun gücünü de ortaya çıkarmak istiyorum. Bunu taraftarımızla birlikte baraşabiliriz. Tek amacım tekrar korkulan bir deplasman haline gelmek. En büyük isteğim ve arzum bu. Bunun için de gerekli yüklemelere bugün başladık."



Çamdalı yeni transferler Yusuf Erdoğan, Calusic ve Ufuk Akyol'un kariyerli ve iyi oyuncular olduğunu, ancak bazı takviyeler de yapmaları gerektiğini, bu doğrultuda, yönetim ve scout ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.





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