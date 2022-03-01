Alfons Groenendijk: 'Lige konsantre olacağız'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



İyi oynadıklarını belirten Groenendijk, "Trabzonspor'u, tebrik ederim. Heyecanlı bir maç oldu diyebilirim. Burada biz de maçı hak ettik. 12. dakikada geriye düştük ama toparlandık, burada önemli pozisyonlar yaşadık. Orta sahada yapılan basit top kayıplarından basit gol yedik. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. İyi futbol oynayıp kaybettiğimizi düşünüyorum." dedi.



Lige odaklanacaklarını söyleyen Groenendijk, "Ligde 11 tane final maçımız var, şu an onlara konsantre olacağız. Adımları ata ata ilerliyoruz, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Hollandalı futbol adamı, basın toplantısında ise, "Kabul etmek gerekir ki onların da pozisyonları vardı, 3 kez direkten dönen toplar oldu. 1-0 gerideyken atacağımız 1 gol çok farklı sonuca gebe olabilirdi, bunu başaramadık. 2-0 mağlup ayrıldık. Kendimizi eleştirirsek, aynaya bakacak olursak çok iyi geçiş oynayan rakibe karşı iki çok basit top kaybıyla iki gol yedik. İyi futbol oynadığımızı, düşünüyorum. Fırsatları değerlendiremedik. Ligdeki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. 11 final maçı var. Hepsinin ayrı ayrı önemi var. Oraya konsantre olacağız. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat etti. Sanırım bu saatten sonra bırakmazlar. Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında başarılar dileriz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO