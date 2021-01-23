Alexandru Epureanu: 'En kötü sezonum oldu'

Başakşehir defansının önemli isimlerinden Alexandru Epureanu, Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında konuştu.



Kötü durumda olduklarını söyleyen Moldovalı oyuncu, "Başakşehir olarak ligin ilk yarısını bu şekilde bitirmek zorunda kaldık. Zor bir durumdan geçiyoruz, burada 7. sezonumu geçiriyorum, en kötü sezonum oldu. Futbolculara düşen görev, ligin 2. yarısına nasıl daha iyi hazırlanırız diye bakmak." ifadelerini kullandı.



Takımdaki problemlerine değinen Epureanu, "Takımımız için önemli isimler yok ama problemin bu olduğunu düşünmüyorum. Lig başında Caiçara'nın sakatlığı, diğer oyuncuların uzun süreli sakatlığı, ivme yakalama konusunda önemli bir etki oldu ama bu seneki problem takım havasını, oyun ritmini, alışılagelmiş Başakşehir seviyesini yakalamamış olmamız. Buraya çıkmamız gerekiyor." dedi.



