Alexander Sörloth, kendini buldu!

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, son iki haftada attığı gollerle takımına ligde liderliği getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alexander Sörloth, kendini buldu!
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22 Aralık 2024 13:59
Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, son iki haftada adeta kendini buldu.

İspanyol ekibindeki ilk aylarında performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son iki haftada 1-0 kazanılan Getafe ve 2-1 kazanılan Barcelona maçlarında takımına 3 puanı getiren golleri attı. Atletico Madrid, Sörloth'un bu golleriyle La Liga'da zirveyi ele geçirdi.

Atletico Madrid'de bu sezon toplamda 25 maçta sahaya çıkan Norveçli futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle Villarreal'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun Atletico ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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