Alexander Sörloth'a yeni talip: Köln

KÖLN'ÜN TEKLİFİNE HENÜZ YANIT YOK

20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'a Bundesliga ekiplerinden FC Köln de talip oldu.Sky Sports'ta yer alan habere göre; Timo Werner'in yeniden RB Leipzig'e geri dönmesinin ardından forma şansı çok azalan Alexander Sörloth, kendine yeniden kulüp aramaya başladı.Forveti Anthony Modeste'yi Dortmund'a satan Köln, Sörloth için nabız yoklamaya başladı.Leverkusen'den Joel Pohjanpalo ve Fürth'ten Branimir Hrgota'yı gündemine alan Köln, Alexander Sörloth için RB Leipzig'e kiralama teklifi sundu. Bonservisiyle birlikte transfer için finansal gücü yeterli olmayan Köln, sadece kiralayabileceğini de iletti.RB Leipzig şu an için Köln'e herhangi bir geri dönüş yapmadı ve daha iyi bir teklif beklemeye başladı.2020 yazında Trabzonspor'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro bedelle transfer olan Sörloth, geçen sezonu Sociedad'da kiralık olarak geçirdi.Sörloth, bu sezon ise Stuttgart'a karşı oynanan ilk Bundesliga maçında son 9 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.