Alex de Souza, Fenerbahçe'den istiyor: Joao Pedro

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, kiralık gittiği Gremio'dan Fenerbahçe'ye dönen Brezilyalı golcü Joao Pedro'nun transfer edilmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza, Fenerbahçe'den istiyor: Joao Pedro
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26 Haziran 2024 09:31
Yeni teknik direktörü Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

ALEX'TEN JOAO PEDRO HAMLESİ
Brezilyalı teknik adam, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. Tarafların 32 yaşındaki golcünün kiralık olarak transferi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



28 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol atabildi.





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