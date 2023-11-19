Alcaraz'ı yenen Djokovic, ATP'de finale yükseldi

Teniste sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz'ı geçip finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alcaraz'ı yenen Djokovic, ATP'de finale yükseldi
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19 Kasım 2023 13:40
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Novak Djokovic, finalde İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 2 numarası İspanyol Alcaraz karşılaştı.

1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.

 

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