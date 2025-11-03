Albert Riera için Spartak Moskova açıklaması!

Celje Sportif Direktörü Gennadiy Golubin, Spartak Moskova ile adı geçen teknik direktörleri Albert Riera ile ilgili konuştu.
Golubin, "Albert Riera'nın bizimle sözleşmesi var. Spartak Moskova onu istiyorsa, bizim belirleyeceğimiz bir tazminat ödemek zorunda kalacak." dedi.
"Albert Riera, hiçbir şeyi yarıda bırakmayan bir adam!" diyen Golubin, "Şu anda Albert Riera'nın başka bir takıma gitmesi söz konusu değil. Ligde lider durumdayız ve Konferans Ligi'nde oynuyoruz." sözlerini sarf etti.
Golubin, son olarak Spartak Moskova'dan resmi bir teklif almadıklarını ve söyledi ve, "Spartak Moskova, bize resmi olarak teklif sunmadı. Herhangi bir görüşme yok." dedi.
2024 yılından bu yana Celje'de görev yapan Albert Riera'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.
