Albert Riera için Spartak Moskova açıklaması!

Celje Sportif Direktörü Gennadiy Golubin, Spartak Moskova ile adı geçen teknik direktörleri Albert Riera ile ilgili konuştu.Golubin,dedi." diyen Golubin,sözlerini sarf etti.Golubin, son olarak Spartak Moskova'dan resmi bir teklif almadıklarını ve söyledi ve,dedi.2024 yılından bu yana Celje'de görev yapan Albert Riera'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.