03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
0-137'
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Albert Riera için Spartak Moskova açıklaması!

Celje Sportif Direktörü Gennadiy Golubin, teknik direktörleri Albert Riera için Spartak Moskova'dan herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

calendar 03 Kasım 2025 16:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Albert Riera için Spartak Moskova açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Celje Sportif Direktörü Gennadiy Golubin, Spartak Moskova ile adı geçen teknik direktörleri Albert Riera ile ilgili konuştu.

Golubin, "Albert Riera'nın bizimle sözleşmesi var. Spartak Moskova onu istiyorsa, bizim belirleyeceğimiz bir tazminat ödemek zorunda kalacak." dedi.

"Albert Riera, hiçbir şeyi yarıda bırakmayan bir adam!" diyen Golubin, "Şu anda Albert Riera'nın başka bir takıma gitmesi söz konusu değil. Ligde lider durumdayız ve Konferans Ligi'nde oynuyoruz." sözlerini sarf etti.


Golubin, son olarak Spartak Moskova'dan resmi bir teklif almadıklarını ve söyledi ve, "Spartak Moskova, bize resmi olarak teklif sunmadı. Herhangi bir görüşme yok." dedi.

2024 yılından bu yana Celje'de görev yapan Albert Riera'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.