Albayrak'tan Gomis'in transferine ilişkin açıklama

NE OLMUŞTU?



Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak,dedi.Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak,ifadelerini kullandı.Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal takımı ile görüştüğü, Arabistan ekibinin Fransız golcü için 20 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.