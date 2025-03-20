Alanyaspor'da Joao Pereira ile anlaşma!

Alanyaspor, Sami Uğurlu'nun ardından Joao Pereira ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor'da Joao Pereira ile anlaşma!
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20 Mart 2025 17:08
Son güncelleme 20 Mart 2025 17:09
Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir isme gitti.

Record'da yer alan habere göre, Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getiriyor.

Akdeniz ekibinin Joao Pereira ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Record'daki haberde, Pereira için, "Alanyaspor'un yolunu tutuyor." denildi.

Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting'i de çalıştırmıştı. Pereira yönetimindeki Sporting, 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Sporting'in başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.

Pereira, futbolculuk döneminde Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.

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