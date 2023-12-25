Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.



Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 3-1 kazanırken goller; 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3'te Nicolas Janvier'den geldi. Oğuz Aydın ve Yusuf Özdemir, attıkları gollerde birbirlerine asist yaptılar.



Samsunspor'un tek golü ise 86. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükselten Alanyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Samsunspor 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine girerek yerden çevirdiği pasta arka direkte topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



27. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden ortaladığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın düzgün vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahasına girip vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin dibinden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Moundilmadji'nin vurduğu kafa vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.



67. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Oğuz Aydın'ın ceza sahası önüne çıkardığı pasta topla buluşan Novais'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.



86. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



90+3. dakikada Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier, rakip ceza sahası dışına kadar topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1



Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Van Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Moundilmadji



Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül, Dk. 73 Bennasser, Dk. 78 Ntcham, Dk. 90+1 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)





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