Al-Nassr deplasmanda rahat kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Al-Taawoun'u 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al-Nassr deplasmanda rahat kazandı
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30 Aralık 2023 23:01
Suudi Arabistan Pro Lig 19. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun'u 4-1 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Marcelo Brozovic, 35. dakikada Aymeric Laporte, 50. dakikada Otavio ve 90+2. dakikada Cristiano Ronaldo, Al-Taawoun'un golünü ise 13. dakikada Ashraf El-Mahdioui kaydetti.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Al-Taawoun ise 34 puanda kaldı.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Taawoun ise deplasmanda Abha'ya konuk olacak.

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