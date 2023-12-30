Suudi Arabistan Pro Lig 19. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Taawoun'u 4-1 mağlup etti.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Marcelo Brozovic, 35. dakikada Aymeric Laporte, 50. dakikada Otavio ve 90+2. dakikada Cristiano Ronaldo, Al-Taawoun'un golünü ise 13. dakikada Ashraf El-Mahdioui kaydetti.



Al-Nassr bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltirken, Al-Taawoun ise 34 puanda kaldı.



Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Fateh'i ağırlarken, Al-Taawoun ise deplasmanda Abha'ya konuk olacak.





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