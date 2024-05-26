Al-Ittihad'ın gözü City'nin yıldızında

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı olay transferlerle futbol piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan ekipleri dev bir transfere daha hazırlanıyor.



GÖZLER CITY'NİN YILDIZINDA



Daily Mail'de yer alan habere göre Al-Ittihad, Manchester City'nin yıldız ismi Ederson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında Manchester City'nin uygun teklif geldiği takdirde elinden çıkartmak istediği 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Suudi Arabistan ekibinin yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif yaptığı söylendi.



Ayrıca haberin detaylarında yıldız kalecinin istediği maaşı alması durumunda Suudi Arabistan'a sıcak bakabileceği de iddia edildi.



332 MAÇA ÇIKTI



Manchester City kariyerinde 332 resmi maça çıkan Ederson bu karşılaşmalarda 257 gol yerken tam 155 maçta kalesini gole kapattı.





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