24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-190'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-1DA
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-186'
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-085'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-087'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
1-2DA

Al Ittihad'den flaş N'golo Kante kararı!

Al Ittihad'da forma giyen Fransız yıldız Ngolo Kante'nin ayrılması gündemde.

calendar 24 Ağustos 2025 23:10 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 23:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Ittihad'den flaş N'golo Kante kararı!
Al Ittihad'in Fransız yıldızı Ngolo Kante'nin takımdan ayrılması gündemde.

Foot Mercato'nun haberine göre Al-Ittihad yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Kante'nin ayrılığına da kapı araladı.

FRANSA'YA DÖNMESİ GÜNDEMDE

Haberde, Fransız yıldızın menajerinin son günlerde kendisine yeni bir kulüp aradığı belirtildi. Bu doğrultuda deneyimli futbolcunun Fransa'dan Monaco ve Paris FC'ye önerildiği, ayrıca Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah'a teklif edildiği aktarıldı.


Detaylarda, oyuncunun vereceği kararın Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından da yakından takip edileceği vurgulandı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi Kante'nin son bir büyük turnuvada yer alma hayali bulunduğu ifade edildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
