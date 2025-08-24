Al Ittihad'den flaş N'golo Kante kararı!

Al Ittihad'in Fransız yıldızı Ngolo Kante'nin takımdan ayrılması gündemde.haberine göre Al-Ittihad yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Kante'nin ayrılığına da kapı araladı.Haberde, Fransız yıldızın menajerinin son günlerde kendisine yeni bir kulüp aradığı belirtildi. Bu doğrultuda deneyimli futbolcunun Fransa'dan Monaco ve Paris FC'ye önerildiği, ayrıca Suudi Arabistan'da Al-Qadsiah'a teklif edildiği aktarıldı.Detaylarda, oyuncunun vereceği kararın Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından da yakından takip edileceği vurgulandı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesi Kante'nin son bir büyük turnuvada yer alma hayali bulunduğu ifade edildi.