Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve dünya rekorunu egale etti.



Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) kaydetti.



Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etmeyi başardı.



Al-Hilal bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.



İşte dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri:



1- 27 Maç (2024) Al Hilal



2- 27 Maç (2017) The New Saints



3- 26 Maç (1972) Ajax



4- 25 Maç (1995) Ajax





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