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Al Hilal'in hedefi Isak

Al Hilal, Newcastle United forması giyen Alexander Isak ile ilgileniyor.

calendar 18 Temmuz 2025 16:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Hilal'in hedefi Isak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Victor Osimhen ile ilgilenen ancak Nijeryalı futbolcunun transferini gerçekleştiremeyen Al Hilal, yeni hedefini belirledi.

Di Marzio'nun haberine göre, Al Hilal, Newcastle United forması giyen İsveçli golcü Alexander Isak ile ilgileniyor.

İsveçli golcünün adı Liverpool'un da transfer gündeminde yer alıyor.

Newcastle United forması altında geçen sezon 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki Isak, 27 gol attı ve 6 asist yaptı.

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