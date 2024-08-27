Al-Hilal, Coman için ilk teklifini yaptı!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Kingsley Coman'a teklif yaptı.

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Al-Hilal, Coman için ilk teklifini yaptı!
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27 Ağustos 2024 13:45
Bayern Münih'teki geleceği merak konusu olan Kingsley Coman'a sürpriz bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Hilal, Kingsley Coman için Bayern Münih'e resmi teklif yaptı.

Fransız oyuncuyla bazı Premier Lig kulüpleri ve Barcelona da ilgileniyor.

Coman'ın geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde vermesinin beklendiği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu Bayern Münih ile şu ana kadar 296 maça çıktı ve 64 gol, 66 asistlik performans sergiledi.

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