Al-Ettifaq ile Al Ahli golsüz berabere kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 2.haftasında Al-Ettifaq ile Al Ahli karşı karşıya geldi.



Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte iki takım da ligdeki puanını 4'e çıkardı.



Al-Ettifaq, ligin 3.haftasında Al-Taawon'a konuk olacak. Al Ahli ise evinde Al-Hilal'i konuk edecek.





