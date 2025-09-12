12 Eylül
Al-Ettifaq ile Al Ahli golsüz berabere kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'de, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Al-Ettifaq ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 12 Eylül 2025 20:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Al-Ettifaq ile Al Ahli golsüz berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Suudi Arabistan Pro Lig'in 2.haftasında Al-Ettifaq ile Al Ahli karşı karşıya geldi.

Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da ligdeki puanını 4'e çıkardı.

Al-Ettifaq, ligin 3.haftasında Al-Taawon'a konuk olacak. Al Ahli ise evinde Al-Hilal'i konuk edecek.


