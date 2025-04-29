Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen

Galatasaray'ın Eyüpspor'a karşı 5-1 kazandığı mücadelede Osimhen'in golü geceye damga vurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
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29 Nisan 2025 09:58
Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yendiği maça yine Osimhen damga vurdu. Nijeryalı forvetin, takımının 3. golünü attığı pozisyonda Caner Erkin'den topu alırken 2 metre 32 cm yüksekliğe ulaştığı hesaplandı.

26 yaşındaki yıldızın bu inanılmaz golü Avrupa basınında da büyük yankı bulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan "Uzaylı Osimhen", "Haksız rekabet" yorumlarını yaptılar.



 
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