Akhisarspor yine Ankara'ya takıldı

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Ankaraspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, konuk ekip Ankaraspor 1-0 kazandı. Ankaraspor'un golünü 75. dakikada Beykan Şimşek kaydetti.
Akhisarspor, geçen hafta da Ankara Keçiörengücü'ne 6-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırmıştı.
Karşılaşma, Ankaraspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 8 puanla 16. sıraya yükselirken, Akhisarspor da 13 puanla 11. sırada yer aldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Altan
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel) (Dk. 74 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 82 Bertuğ Bayar), İrfan Hadzic
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Ayuk, Emre Can Atila (Dk. 64 Barış Zeren), Stanojevic (Dk. 90 Doğukan Efe), Engin Bekdemir (Dk. 85 Gökhan Akkan), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mbilla), Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)
Gol: Dk. 75 Beykan Şimşek (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Can Atila, Dk. 53 Stanojevic, Dk. 68 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 52 Çekdar Orhan, Dk. 79 Ali Kaan Güneren, Dk. 82 Rotman (Akhisarspor)
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, konuk ekip Ankaraspor 1-0 kazandı. Ankaraspor'un golünü 75. dakikada Beykan Şimşek kaydetti.
Akhisarspor, geçen hafta da Ankara Keçiörengücü'ne 6-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisini sonlandırmıştı.
Karşılaşma, Ankaraspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 8 puanla 16. sıraya yükselirken, Akhisarspor da 13 puanla 11. sırada yer aldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Altan
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel) (Dk. 74 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 82 Bertuğ Bayar), İrfan Hadzic
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Ayuk, Emre Can Atila (Dk. 64 Barış Zeren), Stanojevic (Dk. 90 Doğukan Efe), Engin Bekdemir (Dk. 85 Gökhan Akkan), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mbilla), Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)
Gol: Dk. 75 Beykan Şimşek (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Can Atila, Dk. 53 Stanojevic, Dk. 68 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 52 Çekdar Orhan, Dk. 79 Ali Kaan Güneren, Dk. 82 Rotman (Akhisarspor)