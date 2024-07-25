Ajax, Vojvodina karşısında avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ajax evinde Vojvodina'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax, Vojvodina karşısında avantajı kaptı
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25 Temmuz 2024 23:28
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax evinde Bozidar Bandovic'in ekibi Vojvodina'yı 1-0 mağlup etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Ajax'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Branco van den Boomen kaydetti.

Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, maç eksiği sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Turun rövanş maçı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da Vojvodina'nın evinde oynanacak.

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