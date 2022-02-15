Ajax'ta sportif direktör adayı: Luis Campos!

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'a sürpriz bir talip çıktı. Ajax'ta taciz skandalı sonrası görevine son verilen sportif direktör Marc Overmars yerine adaylardan birinin Luis Campos olduğu belirtildi.



Hollandalı spor gazetecisi Henk Spann, Ajax'ta seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı olduğunu söylerken, Campos ihtimalinin güçlü bir seçenek olduğunu söyledi.



Spann, açıklamasında, Campos'un sportif kariyerindeki yakaladığı başarılardan bahsederken, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurguladı.



Hollandalı gazeteci ayrıca, Luis Campos'un gençler yanında transferde tecrübeli isimleri de tercih ettiğini, Lille'e Burak Yılmaz ve Jose Fonte gibi isimleri aldığını, bu futbolcuların bir sonraki satışta kar getirmeyeceğini bilmesine rağmen, takımda büyük başarı yakaladığını aktardı.



Gelecek sezon yapılanmasını 57 yaşındaki Campos ile yapmak isteyen Galatasaray'ın bu haber sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başladı.





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