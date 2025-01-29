Ajax, Galatasaray'ın '4 kovboy'unu durdurmak zorunda

Galatasaray, perşembe günüUEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkarken, Ajax'ı Hollanda deplasmanında yenerek ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un planları galibiyet üzerine yoğunlaşırken, Hollanda basını da bu zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın oyun sistemini masaya yatırdı. Yapılan analizde, Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattına özel bir vurgu yapıldı.
MERTENS'E DİKKAT
Hollanda basınında yer alan değerlendirmede, Okan Buruk'un bu sezon genellikle 3-4-1-2 sistemini tercih ettiği, ancak Icardi'nin sakatlığı sonrası 4-2-3-1 dizilişine geçiş yaptığı belirtildi.
Hücum hattındaki Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen, "Galatasaray'ın 4 kovboyu" olarak tanımlandı. Mertens'in sağ ve sol kanatlardan yaptığı asistler, Galatasaray'ın oyun sisteminin en kilit noktalarından biri olarak öne çıktı.
Ajax, galip gelmek istiyorsa bu 4 oyuncunun birbirleriyle olan uyumunu engellemek zorunda. Aksi takdirde, işleri oldukça zorlaşacak.
BASKI KARŞISINDA UZUN TOP
Galatasaray'ın hücum oyuncularının ön alan baskısını aşmanın en etkili yollarından birinin, güçlü bir forvete uzun top atmak olduğu vurgulandı. Ajax'ın, Brian Brobbey, Wout Weghorst ve Chuba Akpom gibi bu tarz forvetlere sahip olduğu belirtilerek, uzun top stratejisinin, özellikle Galatasaray'ın Başakşehir karşısında uyguladığı oyun planına benzer şekilde işe yarayabileceği ifade edildi. Galatasaray bu sezon hücumda etkileyici bir futbol sergiliyor olsa da, savunma sorunlarını hala tam olarak çözememiş durumda.
Teknik Direktör Okan Buruk'un planları galibiyet üzerine yoğunlaşırken, Hollanda basını da bu zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın oyun sistemini masaya yatırdı. Yapılan analizde, Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattına özel bir vurgu yapıldı.
MERTENS'E DİKKAT
Hollanda basınında yer alan değerlendirmede, Okan Buruk'un bu sezon genellikle 3-4-1-2 sistemini tercih ettiği, ancak Icardi'nin sakatlığı sonrası 4-2-3-1 dizilişine geçiş yaptığı belirtildi.
Hücum hattındaki Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen, "Galatasaray'ın 4 kovboyu" olarak tanımlandı. Mertens'in sağ ve sol kanatlardan yaptığı asistler, Galatasaray'ın oyun sisteminin en kilit noktalarından biri olarak öne çıktı.
Ajax, galip gelmek istiyorsa bu 4 oyuncunun birbirleriyle olan uyumunu engellemek zorunda. Aksi takdirde, işleri oldukça zorlaşacak.
BASKI KARŞISINDA UZUN TOP
Galatasaray'ın hücum oyuncularının ön alan baskısını aşmanın en etkili yollarından birinin, güçlü bir forvete uzun top atmak olduğu vurgulandı. Ajax'ın, Brian Brobbey, Wout Weghorst ve Chuba Akpom gibi bu tarz forvetlere sahip olduğu belirtilerek, uzun top stratejisinin, özellikle Galatasaray'ın Başakşehir karşısında uyguladığı oyun planına benzer şekilde işe yarayabileceği ifade edildi. Galatasaray bu sezon hücumda etkileyici bir futbol sergiliyor olsa da, savunma sorunlarını hala tam olarak çözememiş durumda.