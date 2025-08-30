30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-490'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-369'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-067'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-029'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-067'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-071'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-1DA
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Ajax deplasmanda Volendam'a takıldı!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, deplasmanda Volendam ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 30 Ağustos 2025 19:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax deplasmanda Volendam'a takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Ajax, Volendam'a konuk oldu.

Kras Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golünü Volendam adına 16. dakikada Henk Veerman kaydetti. Ajax'a eşitliği getiren gol ise 61. dakikada Ko Itakura'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 8 yaptı. Volendam'da 4 puana yükseldi.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Zwolle'yi konuk edecek. Volendam, Go Ahead deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
