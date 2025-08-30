Ajax deplasmanda Volendam'a takıldı!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Ajax, Volendam'a konuk oldu.
Kras Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golünü Volendam adına 16. dakikada Henk Veerman kaydetti. Ajax'a eşitliği getiren gol ise 61. dakikada Ko Itakura'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 8 yaptı. Volendam'da 4 puana yükseldi.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Zwolle'yi konuk edecek. Volendam, Go Ahead deplasmanına gidecek.
