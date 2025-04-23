NBA Avrupa ve Orta Doğu genel menajeri George Aivazoglou, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda NBA'in Avrupa'daki genişleme planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni lig projesinde mevcut basketbol kulüplerinin yanı sıra bazı futbol kulüplerinin de basketbol organizasyonlarına katılması planlanıyor. Aivazoglou, bazı takımların sıfırdan kurulacağını belirtti.



İtalya'nın bu proje için kilit ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Aivazoglou, Roma'nın ligde yer alması için çeşitli formüller üzerinde durduklarını söyledi:



"İtalya, basketbola en çok ilgi gösteren ülkelerden biri. Roma gibi önemli şehirlerde yeni salonlar inşa etme olasılığını araştırıyoruz."



Milano'nun da olası katılımcılar arasında olduğunu belirten yetkili, Armani ailesine ait Olimpia Milano'nun köklü geçmişine dikkat çekerek Ettore Messina'nın da NBA ailesinin bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.



Aivazoglou ayrıca NBA Europe'un bir geliştirme ligi olmayacağını açıkça ifade etti:



"Bu bir geliştirme ligi olmayacak. Avrupa'daki en iyi kulüp rekabetini sunmayı amaçlıyoruz."



EuroLeague ile iş birliği konusunda da umutlu olduklarını ifade eden Aivazoglou, EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas ile yakın zamanda görüştüklerini ve diyaloğun devam ettiğini aktardı.



