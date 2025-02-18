Ahmet Suat Özyazıcı, ölümünün yıldönümünde anıldı

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları ile İdmanocağı Kulübü yöneticileri, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi.Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'yı iki yıl sonra yeniden anmak için buluştuklarını söyledi.Özyazıcı'dan aile ortamını ve takım olmayı öğrendiklerini belirten Güneş,dedi."Müthiş bir zekası olan çok değerli bir abimizdi. Şehrimizde imkansızlık içerisindeki bir dönemde imkanları çıkaran bir değerdi. Şehrimizde dar alan içerisinde yetişip takımımızı ve şehrimizi uluslararası alana taşıyan bir büyüğümüzdü. Sportif faaliyetlerin yanında şehrimize sosyal değerleri katan bir büyüğümüzdü, hakkını helal etsin."Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise Özyazıcı'nın isminin kulübe altın harflerle yazıldığını anlatarak,diye konuştu.Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı da babasının çok iyi bir futbolcu ve teknik adam olduğunu ifade etti.Babasının futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin bilgi veren Özyazıcı,dedi.Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.