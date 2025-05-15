Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Türkiye Kupası finali Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;
"RAHAT GALİBİYET ALDILAR"
"Galatasaray koşmaya, iyi mücadele etmeye, yenmeye devam ediyor. Dün gece de çok ama çok rahat bir galibiyet aldılar. Trabzonspor için çok üzgünüm."
"ARALARINDA CİDDİ BİR KALİTE FARKI VAR"
"Şu muhakkak ki iki takım arasında da çok ciddi kalite farkı var. Mesela Savic, kariyeri çok iyi bir futbolcu ama Osimhen kendisini ezdi, geçti. Aynı Osimhen, yine vuruş kalitesini kullanıp G.Saray'ı 2-0 öne geçirdi. Acaba bu golü yemek Uğurcan'a yakıştı mı, o da tartışılır. "
"SONUÇ OLARAK BAKTIĞIMIZDA GALATASARAY MUHTEMELEN İKİ KUPA ALACAK"
"G.Saray'ın attığı bir üçüncü gol var ki sanat eseri gibi. Osimhen, kendi sahasından topu çıkartıyor, Morata, Yunus Akgün'e ters bir top atıyor. Yunus da Osimhen'e 'Al da at kardeşim' diyerek topu bırakıveriyor. Sonuç olarak baktığımızda G.Saray muhtemelen sezonu iki kupayla kapatacak."
Ahmet Çakar: "Ciddi bir kalite farkı var"
Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Türkiye Kupası finali Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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