Ahmet Ağaoğlu: 'Trabzonspor, Süper Lig teklifini kabul etmez'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda, 12 kulüp tarafından kurulması gündeme gelen ancak İngiliz takımlarının ayrılmasıyla iptal olan Süper Lig projesi hakkında konuştu.



Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'den Süper Lig'e katılmak isteyenlere tepki gösterirken, Trabzonspor'a böyle bir teklif gelirse kabul etmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca UEFA'nın zamanında Milan ve Manchester City'yi affettiğini ama Trabzonspor'u affetmediğini belirterek, bu kulüplere büyük taviz verildiğini vurguladı.



İŞTE AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



"Bu kulüplerin atmış olduğu adımın baş sorumlusu aslında UEFA. Çünkü her zaman bu kulüplere çok farklı davranıldı, farklı muamele yapıldı. Beslediler, büyüttüler. Sonra besle büyüt oysun gözünü misali. Bu canavarı kendileri yarattılar. Söz konusu proje, futbolunun ruhunun paraya satılması demek. Bir yerden para buldular ve bu 12 kulüp, diğer bütün kulüpleri yok sayarak harekete geçtiler. Şampiyonlar Ligi öncesinde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve şimdi Avrupa Ligi. Yıllarca, şu an sistem dışında tuttukları takımlarla buralarda oynamadılar mı? Oradaki başarılarla büyük oldular ve kazanç sağladılar. Finansal olarak büyüdüler. Türkiye özelinde Real Madrid, Liverpool, Manchester United... Ve daha niceleri. Şimdi 12-15 kulüp kenara çekilip bir lig oluşturursan, bu prematüre olur. Devamlılığı olmaz"



"UCUBE BİR LİG HALİNE DÖNER"



"Kural koyucu UEFA ve FIFA'dır. Maçları yönetecek hakem bile bulamayabilirler. Çünkü hakemleri UEFA tayin eder, FIFA kokartlı hakem gönderir. Ya da hakemleri de parayla satın alacak ve iyice ucube bir lig haline dönecek. Sonrasında öbürü Asya'da kurdum diyecek, Afrika'da kurulacak, Brezilyalılar Arjantinliler Güney Amerika ligi kuracak..."



"UEFA, BİZİM CEZAYI KALDIRMADI!"



"FIFA, UEFA ve ulusal yani ülke federasyonlarının tavrı önemli. Onlar tavır koyarsa, bu iş yürümez. Bunlardan bağımsız şekilde hükümdarlığını ilan edip, bir finansman kuruluşunun koyduğu paraya güvenip giriyorsun. Bugün sana bu kaynağı sağlayan kuruluş, yarın Lehman Brothers gibi batarsa, kuyruğunu sıkıştırır geri dönersin. Ama dediğim gibi UEFA, işin buraya gelmesinde sorumluluk sahibi. Mesela ağır ihlaller yapan Manchester City ve Milan'ın cezası kaldırıldı, bizimki kaldırılmadı. Ki çok geçerli sebeplerimiz olmasına rağmen. CAS'ın da bağımsız olduğuna inanmıyorum zaten."



"BEĞENMEDİKLERİ TAKIMLAR SAYESİNDE..."



Yıllarca UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde bu beğenmedikleri takımlarla yapmış oldukları maçlardan elde ettikleri gelirlerle, bu 12 kulüp bu noktalara ulaştı. Hesaplama yapılsın. Uluslararası bu şampiyonalardan ne kadar kazanmışlar? Kendi aralarında mı oynadılar! Gözardı ettiğin bu takımlarla mücadele ettin. Bunun adı nankörlük ve sağlıklı şekilde de ilerlemez. Uluslararası federasyonların takviminde yer almayan organizasyonlar zaten şampiyona olmaz ancak turnuva olur. Audi Cup gibi, Emirates Cup gibi. Bu da JP Morgan Cup olur herhalde! 5-6 milyar Dolar falan deniyor. Dünyada para sıkıştı, özellikle kara para sıkıştı. Delir sorular geliyor insanın aklına!



"TÜRKİYE'DEN GİTMEK İSTEYENLER VAR"

"TRABZONSPOR'A TEKLİF GELİRSE GİTMEZ"



"Türkiye'de 'Orada oynayabiliriz' diyenler var! Senin ulusal federasyonun müsaade etmezse, ülken istemezse nerede oynayacaksın. Bütün statlar devletin. Nerede oynayacaksın maçı? Devlet, federasyon, UEFA ve FIFA nasıl bakıyor. Önemli olan o. Parayı görünce gözü dönüyor milletin. Mevcut yapı içerisinde Trabzonspor'a böyle bir teklif gelse bile direkt geri çeviririz. Yapısal olarak eleştirdiğimiz bir şeye evet dediğinizde, futbolun ruhunu, değer yargılarınızı paraya satmış oluyorsunuz. Açıkçası UEFA yine büyük takımların ve büyük sermayelerin baskısı altında. Belki de hedef; 2024'te hatta daha önce Şampiyonlar Ligi'nde yeni yapı oluşturmak. Sonuçta yıllarca bu kulüplere taviz verdiler. Esas plan başka olabilir, zaman gösterir."



