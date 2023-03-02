Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin seçim istemesinin ardından istifa dilekçesini imzaladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2023 12:00
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı. Resmi kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ