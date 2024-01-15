Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Gana ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Yeşil Burun Adaları 2-1 kazandı.



Yeşil Burun Adaları'na galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jamiro Monteiro ve 90+2'nci dakikada Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues kaydetti. Gana'nın tek golü 56. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku'dan geldi.



Gana'da Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Alexander Djiku, karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Daniel Amartey maçta süre bulamadı.



Yeşil Burun Adaları'nda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Ryan Mendes 68 dakika, Garry Rodrigues 22 dakika süre aldı.



Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, maçın oyuncusu seçildi.



Bu sonuçla birlikte Yeşil Burun Adaları, Afrika Kupası'na 3 puanla başladı. Gana ilk maçında puan alamadı.



Grubun bir sonraki maçında Gana, Mısır ile oynayacak. Yeşil Burun Adaları, Mozambik ile karşılaşacak.



