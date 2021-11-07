Adanaspor deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor karşılaştı.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adanaspor 2-1 kazandı
Adanaspor'un gollerini 38. dakikada Celil Yüksel ve 61. dakikada Samet Kaya kaydetti. Balıkesirspor'un tek golünü Roman Bezjak attı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 15 yaparken, Balıkesirspor 6 puanda kaldı.
Adanaspor milli ara sonrası MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Balıkesirspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adanaspor 2-1 kazandı
Adanaspor'un gollerini 38. dakikada Celil Yüksel ve 61. dakikada Samet Kaya kaydetti. Balıkesirspor'un tek golünü Roman Bezjak attı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 15 yaparken, Balıkesirspor 6 puanda kaldı.
Adanaspor milli ara sonrası MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Balıkesirspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.