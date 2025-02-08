Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak
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08 Şubat 2025 14:47
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 57 puanla lider olan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk maçında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

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