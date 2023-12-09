Adana Demirspor - İstanbulspor maçında stat değişikliği

Yeni Adana Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle 16. haftada oynanacak Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor maçı Gaziantep'te oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor - İstanbulspor maçında stat değişikliği
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09 Aralık 2023 18:24
Yeni Adana Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması Gaziantep'te oynanacak.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni Adana Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynayacağımız İstanbulspor karşılaşması Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacaktır. Bilgilerinize sunarız." denildi.

 

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