Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 22 Aralık Perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
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