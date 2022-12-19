X

Adana Demirspor'da kupa mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'da kupa mesaisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2022 22:26
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 22 Aralık Perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ