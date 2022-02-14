Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan, Stabouli, Yunus, Bjarnasson, Vargas, Balotelli.Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi.Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi. Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.40 puanla 3'üncü sırada yer alan Adana Demirspor, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı.Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi.Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in maçta oynaması beklenmiyor.Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi.Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic karşılaşmada görev alamayacak.Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak.İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti.Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını siyah-beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.Siyah-beyazlı takım oynanan 35 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.Adana Demirspor karşısında lig tarihinin en farklı galibiyetini aldıBeşiktaş, Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.1989-1990 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun olarak çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı ve Adana Demirspor'u 10-0 yendi.Siyah-beyazlıların bu maçtaki gollerini Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.Beşiktaş, Adana Demirspor ile ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı.Rakibine son olarak 1987-1988 sezonunda deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta istediği sonuçları almakta zorlandı.Adana Demirspor evinde oynadığı 17 maçta siyah-beyazlı ekibi 8 kez yenmeyi başardı. Beşiktaş bunların 6'sını kazanabilirken, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.Beşiktaş dış sahada rakibine 15 gol atarken, Adana Demirspor fileleri 20 kez havalandırdı. 36. kez karşı karşıya gelecek.