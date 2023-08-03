UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında 1-1 biten maçın rövanşında Adana Demirspor, Cluj'u konuk ettti.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 63. dakikada 10 kişi kalan Adana Demirspor 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.



Adana Demirspor'un golleri 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi.



Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti.



ADANA DEMİRSPOR 63'TE 10 KİŞİ KALDI



Öte yandan Adana Demirsporlu Andrew Gravillon, 63. dakikada rakibine yaptığı müdahele sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



YENİ RAKİP OSIJEK



Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.



İLK YARIDAN DAKİKALAR



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



12. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.



28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce Kulüp Başkanı Murat Sancak ve taraftarların resmedildiği koreografiyi sergiledi.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.



53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.



62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.



68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.



90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)



Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 90+10 Nani), Akintola (Dk. 69 Manev), Ndiaye



CFR Cluj: Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogos, Krasniki (Dk. 75 Konoplianka), Avunou (Dk. 75 Tachtsidis), Cvek, Yeboah (Dk. 75 Manea), Birligea (Dk. 75 Betancor)



Goller: Dk. 43 Akintola (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 68 Mogos (CFR Cluj)



Sarı kartlar: Dk. 21 Svensson, Dk. 64 Ndiaye, Dk. 90+10 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Birligea, Dk. 78 Ajeti, Dk. 90+2 Cvek, Dk. 90+6 Tachtsidis (CFR Cluj)



Kırmızı kart: Dk. 62 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)



