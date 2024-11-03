Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi
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03 Kasım 2024 16:04
Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 250 sporcunun katıldığı etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Sporcular ve vatandaşlar giydikleri yöresel kıyafet ve çeşitli kostümlerle atlayış yaptı.

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