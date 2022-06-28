Acun Ilıcalı, Vedat Muriqi'yi istiyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City'nin, Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı belirtildi.



Kulübe yakınlığı ile bilinen Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Ocak ayında da gündeme gelen Kosovalı forvet için bu kez ciddi bir transfer hamlesi yapabileceği aktarıldı.



28 yaşındaki forvetin Lazio'da istediği gibi bir dönem geçirememesine rağmen, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Real Mallorca'da kendisini yeniden ispat ettiği vurgulandı.



ACUN ILICALI: "ÜST DÜZEY BİR FORVET"



Kosovalı golcünün Hull City'ye imza atması durumunda, golcü futbolcunun takımın hücum hattındaki önemli eksikliği kapatabileceği ifade edildi.



Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda forvet transferi için risk almak istemediğini ve üst düzey bir transfer yapacaklarını söylemişti. Ilıcalı, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz. Diğer pozisyonlarda risk almak daha kolay ama forvet pozisyonunda risk almak istemem. Eğer yanlış karar verirseniz kolay değil, bu yüzden çok emin olmalıyız. Çok iyi bir forvete sahip olacağımızı söyleyebilirim" sözlerini kullanmıştı.



LAZIO SATMAK İSTİYOR



Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İtalyan ekibi, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriqi'yi kesin olarak takımdan göndermek istiyor.



Vedat Muriqi'nin adı transferde Türkiye'den de Galatasaray ile anılıyor.





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