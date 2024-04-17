Acun Ilıcalı: "Maç şifresiz yayınlanacak"

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Olympiakos'u konuk edeceği maç TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Maç şifresiz yayınlanacak'
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17 Nisan 2024 00:17
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında açıkladı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanacağını açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:

"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."

Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak.

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