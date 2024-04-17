Acun Ilıcalı: 'Maç şifresiz yayınlanacak'

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında açıkladı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanacağını açıkladı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:
"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."
Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanacağını açıkladı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:
"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."
Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak.
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