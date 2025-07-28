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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası sürüyor!

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

calendar 28 Temmuz 2025 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası sürüyor!
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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

Hokey Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk günkü müsabakaların son karşılaşması Türkiye ile Litvanya arasında oynandı. Türkiye rakibini 8-0 yendi.

Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.

İlk günkü müsabakalarda Ukrayna rakibi Malta'yı 9-0, Bulgaristan Macaristan'ı 2-1 yenerken Finlandiya ile Lüksemburg, 2-2 berabere kaldı.

Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg'un mücadele ettiği organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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