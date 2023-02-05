Trabzonspor'da 15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalyaspor mücadelesinde de sergilediği futbolla tam not almıştı.



Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Cornelius görev almıştı.



Özellikle rakip ceza sahasında merkezi daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.





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