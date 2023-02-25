Abdullah Avcı'dan Avrupa'da kötü istatistik

Avrupa defterini Konferans Ligi play-off turunda Basel'e elenerek nokta koyan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yurt içindeki başarısını yurt dışında gösteremedi. Öyle ki Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un teknik direktörü olarak Avrupa arenasına çıkan tecrübeli teknik adam görev yaptığı 38 maçta sadece 8 galibiyet elde edebildi. Geride kalan 30 maçın 20'sinde sahadan yenilgi ile ayrılan Avcı 10 kez de beraberlik yaşadı



TRABZON'DA 14 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET



TRABZONSPOR: Avcı, Trabzon ile Avrupa'da 3 farklı kulvarda sahne aldı. Şampiyonlar Lİgi play-off, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 14 maçta 7 yenilgi aldı, 4 kez kazandı, 3 maçta da sahadan eşitlik ile ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'TA 1 KEZ GÜLDÜ



BEŞİKTAŞ: Kartal'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 6 maçta sadece 1 kez kazanırken 5 yenilgi aldı



BAŞAKŞEHİR'DE 18'DE 3 YAPABİLDİ



BAŞAKŞEHiR: Avrupa'da sahneye ilk kez Başakşehir ile çıkan Abdullah Avcı 18 maçta 8 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı.



ELİNDEKİ TEK HEDEF KUPA



Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon hedeflerinden bir bir uzaklaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 playoff turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.



FARK İYİCE AÇILDI



1 maçı eksik lig ikincisi Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde kalan Fırtına'nın eğer bir mucize gerçekleşmezse elinde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bordo mavililer çeyrek finalde Ankaragücü'nü ile karşılaşacağı kupada sonuna kadar gidip taraftarını mutlu etmeye çalışacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ