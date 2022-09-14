Abdullah Avcı: 'Daha iyisini yapabiliriz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Kızılyıldız ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.



Basın toplantısında ilk olarak takım kaptanı Uğurcan Çakır konuştu. Kendi sahalarında oynadıkları bütün maçlarda favori olduklarını dile getiren Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Gruplara iyi başlayamadık. İlk maçlarda bunlar olabiliyor ama kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan ya da puanlarla devam etmek istiyoruz. Adana Demirspor maçındaki frikik yememem gereken bir goldü. Bana yakışmayan bir goldü. Ama bazen duygular karışabiliyor. Anlık şeyler belirleyebiliyor, hele kaleci de saniyeler daha önemli bence. Bana yakışmayan bir goldü ama dediğim gibi bazen duygular karışabiliyor. Aramızda birçok yeni arkadaş katıldı. Onların da uyum sürecini göze alırsak, kötü gidişat değil, mağlubiyetler canımızı sıkıyor. Çok büyük kötü gidişat yok ortada. Son iki maçta kötü oyunlar vardı. Ortada kötü bir durum görmüyorum, bu durumu da atlatacak, güce, kaliteye, karaktere sahibiz. Ben bütün arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Biraz maç ritmi, biraz beraber oynama toparlayacaktır"



ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavyası, şimdiki Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen eşleşen tahmini 4-2-3-1 ile oynayacak." dedi.



Maçı kazanmak istediklerini belirten Avcı, "Özellikle bizim son maçlarda geçişlerde pozisyonları göz önüne bakarak ona göre bir oyun planı yapacaklar. İyi başlayamadığımız, perşembe akşamı gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, kazanarak grupta tekrar iddialı hale gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"JOKERİMİZİ KAYBETTİK"



Takım savunmasının oturması konusunda gelen soru karşısında Abdullah Avcı, "Takım savunmasından çok, hücumdayken savunma güvenliği, son iki maçta takım savunamsının temellerini attık. Türkiye'de yarışmacı teknik direktörler arasında her sene en az gol yiyen takımlar oluşturduk. Bunu savunma yaparak oluşturmadık. Hücumdayken, savunma güvenliğine en çok dikkat eden teknik direktör olarak son iki maçtır, yediğimiz gol ve geçişler... Bir süreçten geçiyoruz, sezona başlarken Bruno'yu kaybettik, arkasından Dorukhan'ı, jokerimizi kaybettik." açıklamasını yaptı.



Avcı, "Geçen sene sol bekte sıkıntı yaşadık, Türkiye'nin en değerli sol bekini aldık. Bunların bazılarını 8. ayda, 9. ayda aramızda katıldı. İki tane de ciddi sakatlıklar verdik. Bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır, biz bu alışkanlıkları biraz daha parçada özellikle hücumdayken savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalıştık ama daha fazla tekrar yapmamız gerekiyor. Bu alışkanlıkları tekrar yakalayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Geçiş oyunlarında rakiplere çok pozisyon verdiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Takım organizasyonu üzerinden çalışıyoruz. Rakiplerin özellikle son iki maçtır, iştahının biraz daha kabarması geçiş oyuncularının olması bizim burada pozisyonu nasıl alacağımızla alakalı. Hücum ve topa sahip olmayı rakip sahada oynarken, geçiş yememek için analizler ve çalışmalar yaptık. Bireysel olarak değil ama oyun organizasyonunda bu önlemimizi zaten alacağız" dedi.



"GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"



Geçiş döneminde olduklarından bahseden Avcı, "Oyuncu grubu, bunu geçen de ifade ettim, pırıl pırıl, enerjisi yüksek. İş odaklı. Sahanın içini de konuşabildiğin birebirde bir takıma sahibim. Bir geçiş dönemindeyiz. Motivasyon tabii ki önemli ama sahanın içindeki bir geçişten, verdiğimiz pozisyonlardan bahsediyoruz. Motivasyon küçük bir parçası. Sahadaki tekrarlara ihtiyacımız var. Özellikle sezon başladığından bu yana 10 resmi müsabaka oynadık. Geçen hafta 3 deplasman yaptık. İstanbul, Macaristan, Adana, iklimler değişik. Kolay bir süreç değil. Takımda 7-8 tane yeni oyuncuyla bir organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Motivasyon önemli, iyi bir takımız. İyi bir aile ortamı da var. Oyuncu grubunun enerjisi yüksek ama daha iyi oyunlar oynamak için kapasitemiz çok fazla var. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Ben bu kadar iddialıyım. Biraz tekrarlara ihtiyacımız var. Bunların yapınca, ben inanıyorum ki özellikle Kasım ayı itibariyle Trabzonspor, daha iyi oyunla ve daha iyi skorla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı son olarak, "Geçmişe dönmek de istemiyorum aslında. Çok baskı hissetmiyorum. Taraftarlar, bana ve ekibime, oyunculara çok güzel şeyler hissettirdiler. Benim geçen sene yaşadığım duygular, çok güzel duygulardı. 22 ay bitti, 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 5 kupanın 3'ü alındı, biri şampiyonluk. Oyun kalitesi değişti, prestij, oyuncu satışı, herkesin saygı duyduğu bir durum oluştu. Trabzonspor taraftarı dünyada örnek oluşturdu. Bizim yolumuz uzun bir yol. Şampiyon olan takımın, daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı. Biz ondan sonra Süper Kupa aldık, lige gol yemeden başladık. 21 ay sıkışmış bir enerji var, orası biraz boşalsın rahatlasınlar. Belki oradan cebimize koyacağımız bir şeyler de olabilir. Biz daha iyisini nasıl yapabilirizi çalışıyoruz. Yapabilecek bir kulüp, şehir var. Kapasitem var. Günlük, anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Benim ve oyuncularımın yolu uzun. Biz iyi bir takımız. Özellikle Kasım'dan sonra çok daha iyi işler yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.





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