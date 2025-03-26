Abdülkadir Ömür: "Ahmet Ağaoğlu'na yalvarırdım"

Çaykur Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, TRT Spor'a flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdülkadir Ömür: 'Ahmet Ağaoğlu'na yalvarırdım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2025 23:41
Son güncelleme 26 Mart 2025 23:45
Trabzonspor altyapısından yetişip A Milli Takım'a kadar yükselen ve şu an Çaykur Rizespor forması giyen Abdülkadir Ömür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AHMET AĞAOĞLU'NA YALVARIRDIM"

Geçmişe dair pişmanlığını TRT Spor'a dile getiren Ömür, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Manchester City'den gelen transfer teklifini hatırlatarak, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti." dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM AMA..."

Trabzonspor'da önemli başarılara imza attığını vurgulayan genç futbolcu, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı." ifadelerini kullandı.

"CHAMPIONSHIP, BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜSTÜNDE"

İngiltere'de geçirdiği döneme de değinen Abdülkadir Ömür, Championship'in beklediğinden çok daha zorlu bir lig olduğunu söyledi. Ömür, konuyla ilgili "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig." açıklamasında bulundu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery