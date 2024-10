Abdülkadir Ömür: 'Acun Ağabey ile bir hayalimiz var'

"İNANILMAZ BİR HÜCUM FUTBOLU İSTİYOR"

"ANTRENMANLAR TÜRKİYE'YE GÖRE İKİ KATI"

"BU SENE AMACIMIZ PREMIER LİG'E ÇIKMAK"

"ACUN AĞABEY İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"

"26 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELMİŞTİ, REDDETTİLER"

"DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLİRİZ"

"TÜRKİYE'DE HAKEM KONUSU BIÇAK SIRTI..."

"TÜRKİYE'DE MAKAS AÇIK, İNGİLTERE'DE DEĞİL"

"GEÇMİŞTE KAÇIRDIĞIMIZ BİR TEKLİF VAR"

Hull City'nin Türk yıldızı Abdülkadir Ömür, takımının Antalya kampında Sporx'in sorularını yanıtladı.İşte Abdülkadir Ömür ile yaptığımız keyifli röportaj:"İngiltere'de tempo yüksek, fiziksel olarak yüksek bir lige geçiş yaptım. İzlenmesi keyifli bir lig olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi'ne göre temposu biraz farklı. Haftada 3 maç var ve fikstür yoğun. Temposu yüksek bir lig.İngiltere'nin Karadeniz'e yakın bir havası var. Bu yüzden de çok fazla acemilik çekmedim. Adaptasyon sürecimi kısa sürede atlattım."İyi bir ilişkimiz var hocamızla. Türkiye'deki insanlar çok fazla izleyemiyordur belki biraz insanların izlediği taktiğin dışında bir taktiğimiz var. Geriden çok çok riskli oynayarak çıkmaya çalışıyoruz. Aslında hocamızın tamamen yapmak istediği şey inanılmaz bir hücum futbolu ve topu kaybettiğimizde baskı yapmamız. Daha fazla pozisyon verip daha fazla pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuların takıma katılması sebebiyle sezon başında biraz sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş hocamızın istediğini yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bizim geriye gelmememizi istiyor. Hücumda daha fazla varyasyon oluşturmamızı istiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.""Ozan ağabeye katılıyorum. Ozan ağabey biraz da espriye yakın yapmıştır bunu ama kesinlikle katılıyorum. Türkiye standartlarına göre belki iki katı seviyesinde bir performans oluyor. Sadece haftada 3 gün maç olunca antrenman performansı düşüyor. Bu da gayet normal. Ama ben antrenmandan çıktıktan sonra profesyonel recover olarak da geçirmeye çalışıyorum. Buna önem vermezsek bir sonraki maça daha yorgun çıkıyoruz. Bu antrenman temposuna mecbur alışmak zorundayız.""Geçen sezon play-off'u son haftada kaçırdık. Çok yakındık. Son 6-7 hafta inanılmaz beraberlikler ve yenilgiler aldık. Çok rahat play-off potasında olabilirdik. Bu senenin amacı da play-off oynamak ve Premier Lig'e çıkmak. Ama istediğimiz başlangıcı yapamadık. 17-18 tane yeni oyuncu geldi. Bu oyuncuların ligi tanıması lazım çünkü farklı bir lig. Biraz buna geç alıştık ama maraton çok uzun. Önemli olan peş peşe galibiyet alıp üst sıralara çıkmak.""Buraya gelirken Acun ağabey ile görüştüğümüzde onun hedefi Premier Lig'de olmaktı. En büyük hayali Premier Lig'de bulunan bir kulüp sahibi olabilmek. Acun ağabey bir şeyi hayal ettiği zaman bunun için elinden gelen her şeyi yapabilecek seviyede bir insan. Ben de 'Ağabey senin Premier Lig için ne kadar hayalin varsa benim de o kadar hayalim var çünkü ben bunu yıllar önce bir kere kaçırmıştım. Tekrar senle birlikte çıkarsak ikimiz de mutlu oluruz' demiştim. Bu hayali eninde sonunda gerçekleştirmek istiyoruz. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var.""4 yıl önce 26 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Ben o dönem başkanımıza ve Ertuğrul Doğan'a gitmek istediğimi söyledim. Kendileri bana 1 yıl daha kalmamın gerektiğini söylediler. Ben de imalı bir şekilde bu parayı bana nasıl veriyorlar bilmiyorum ama bundan daha fazla veremezler dedim. Öyle bir espri olmuştu aramızda. Onlar da iki üç defa veremeyiz deyince Trabzonspor'da devam ettik. Devam ettikten sonra şampiyonluk yaşadık. Bu apayrı bir konu ama o dönemde öyle bir kırılma anı oldu.""Her futbolcunun hayali milli takımda olabilmek. Orada olamasak da oradaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Onların bundan sonraki dönemlerde büyük turnuvalara katılacağının sinyallerini verdiklerini gördük. en yalın turnuva şu anda Dünya Kupası. Oraya giden yol da Uluslar Ligi'nden geçiyor. Dünya Kupası'na katılabilecek bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Umarım Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi performansı sürdürüp tekrar özlediğimiz Dünya Kupası'na katılabiliriz.""İzlanda'ya karşı içeride biraz şansımız tutuyor da dışarıda tutmuyor. Bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Umarım o maç bu maç olur. Her maçın büyük önemi var. Uğurcan'ın dediği gibi umarım bunu kırarız ve tarihi tekrardan silip tekrardan yaşatabiliriz.""Hakem konusu biraz bıçak sırtı bir konu. Acun abi bu konuyla ilgili gereken açıklamaları yapmıştır ben hiç bir zaman ne hakemlerimizle ilgili ne de bir yönetimle ilgili bir yorumum olmamıştır. Umarım seyir zevki yüksek futbol maçları olur.""İzliyorum, takip ediyorum. Türkiye Ligi'nde birazcık daha büyük takımların maddi gücü sebebiyle Anadolu takımlar arasında makas açıldı. Bu İngiltere'de çok fazla görülebilecek bir durum değil. İngiltere'de çoğu takım birbirine yakın seviyede görünüyor. Premier Lig'de bile bu böyle. Türkiye'de makas çok açık."Bizim geçmişte kaçırdığımız bir teklif var ama bu çok fazla geçmişe gidip ben orada oynamalıyım düşüncesinde değilim. Sadece oraya gitseydim acaba ne olabilirdi diye her zaman düşünüyorum. Her futbolcunun hayali Premier Lig'e çıkmak. Bence o kadar cazip bir lig ki şu an bizim takımdan da herhangi bir oyuncuya deseler ki x takımından teklif var bence hiç düşünmeden gidebilir. Çünkü dünyanın en çok izlenen ve keyif alınan bir ligi. Şu an çok içten ve samimi duygularla söyleyebilirim ki herhangi bir takım fark etmiyor. Premier Lig hayali takım düşündürten bir hayal değil."