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ABB Fomget, Neftçi'yi mağlup etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda ABB Fomget, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendi.

calendar 30 Temmuz 2025 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
ABB Fomget, Neftçi'yi mağlup etti!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendi.

Ankara ekibi, Arnavutluk'ın Tiran kentinin ev sahipliği yaptığı 4. grup yarı final mücadelesinde Neftçi ile karşı karşıya geldi.

Futbol Evi Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Nayeli Ranger'in attığı golle 1-0 öne geçen ABB FOMGET, 48. dakikada Armisa Kuç'un golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.


ABB FOMGET, finalde 2 Ağustos Cumartesi günü İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

İsrail temsilcisi Kiryat Gat'ın futbolcuları ile Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, müsabakayı tribünden izledi.

Ankara'da oynanması planlanan maçlar, İsrail temsilcisinin "güvenlik" gerekçesiyle itirazı üzerine UEFA tarafından Arnavutluk'a alınmıştı.

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