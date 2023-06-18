A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında pazartesi günü Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı.
Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.
Geride kalan maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı.
Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.
Geride kalan maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|16.06.2021
|Bakü
|EURO 2024
|0-2
|20.08.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|6-4
|14.12.1996
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|25.03.1981
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|15.10.1980
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-4
|21.11.1979
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|29.11.1978
|Wrexham
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
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