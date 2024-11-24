A Milli Takım'dan Macaristan'a büyük üstünlük

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol takımı, rakibiyle daha önce oynadığı 16 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'dan Macaristan'a büyük üstünlük
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24 Kasım 2024 12:56
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

Tarih Organizasyon Yer Skor
10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66
26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76
9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50
21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69
7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62
20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81
1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82
6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77
29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76
26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80
31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80
28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81
16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67
11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73
12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72
22.11.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 92-66
Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

 

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