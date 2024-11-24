A Milli Takım'dan Macaristan'a büyük üstünlük

Tarih Organizasyon Yer Skor 10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66 26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76 9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50 21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69 7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62 20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81 1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82 6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77 29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76 26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80 31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80 28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81 16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67 11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73 12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72 22.11.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul 92-66

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.