A Milli Takım'da büyük koz!

Bulgaristan ve İspanya ile kritik maçlar oynayacak A Milli Takımımız'da Arda Güler ve Kenan Yıldız öne çıkıyor.



Bu sezon takımlarında etkili bir performans sergileyen iki futbolcu, Vincenzo Montella'nın da en güvendiği iki isim olarak dikkat çekiyor.



Hem Arda'nın hem de Kenan'ın skor katkısı, Montella'nın oyun yapısı ve formasyonuna direkt uyuyor.



Arda Güler son olarak 6-1 kazandığımız Bulgaristan maçında 1 gol ve 2 asistle sahaya damgasını vurmuştu.



GOL VE ASİST KATKILARI



20 yaşındaki Arda Güler, elemeler boyunca toplamda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



Öte yandan Kenan Yıldız da son dönemde milli formayla attığı gollerle parladı ve galibiyetlere büyük katkı sağladı.



20 yaşındaki futbolcu, son oynanan 6-1'lik Bulgaristan ve 4-1'lik Gürcistan karşılaşmalarında 3 gol kaydederek en skorer ismimiz oldu.



Aynı zamanda hem Arda Güler hem de Kenan Yıldız takımın da en sevilen iki ismi olarak ön plana çıkıyor.